В аэропорту Краснодара отменили несколько рейсов из-за тумана

В Краснодаре утром 20 декабря задержали самолет и отменили несколько рейсов из-за тумана

По данным на 10:00 на вылет задержали рейс авиакомпании Air Serbia в Белград. Рейс «Аэрофлота» SU1113 в Москву и рейс ТК486 авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул отменили.

С пассажирами работают представители авиакомпании. Ожидается, что погода улучшится после 11:00, сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Напомним, подобная ситуация произошла в краевой столице 10 декабря. Тогда из-за сильного тумана задержали шесть рейсов, один из которых международного направления.