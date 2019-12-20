В аэропорту Краснодара отменили несколько рейсов из-за тумана

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 20 декабря задержали самолет и отменили несколько рейсов из-за тумана

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По данным на 10:00 на вылет задержали рейс авиакомпании Air Serbia в Белград. Рейс «Аэрофлота» SU1113 в Москву и рейс ТК486 авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул отменили.

С пассажирами работают представители авиакомпании. Ожидается, что погода улучшится после 11:00, сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Напомним, подобная ситуация произошла в краевой столице 10 декабря. Тогда из-за сильного тумана задержали шесть рейсов, один из которых международного направления.

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