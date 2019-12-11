В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали шесть рейсов
В Краснодаре 10 декабря из-за сильного тумана задерживаются шесть рейсов, один из которых международного направления
По данным онлайн-табло на 9:00, на вылет в краевой столице задержали четыре рейса в Москву авиакоманий «Аэрофлот», «Сибирь» и «Россия». Все самолеты должны были лететь в пределах от 7:20 до 12:10, однако теперь вылеты назначили на обеденное время — в 12:50 и позднее. Кроме того, борт компании Air Serbia, который должен был отправиться в Белград в 5:30, все еще находится в Краснодаре.
Еще одно воздушое судно авиакомпании «Россия» должно вылететь в Санкт-Петербург в 12:10, однако будет ожидать до 13:20. Кроме того, в аэропорту Краснодара отменили рейс в Мадрид авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет должен был вылететь в 9:30.
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