На Кубани двое врачей незаконно получили 2 млн рублей по программе «Земский доктор»

В Крыловском районе Кубани возбуждены уголовные дела в отношении двух врачей, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат по программе «Земский доктор»

При проверке прокуратуры выяснилось, что два врача Крыловской ЦРБ, не имея оснований для получения компенсационной выплаты по программе «Земский доктор», формально устроились на должности врачей в участковую больницу Октябрьского сельского поселения. Таким образом они создали условия для получения субсидии — как медработники, прибывшие на работу в село в 2016 и 2017 годах.

Между краевым минздравом и врачами были заключены договоры на получение выплат по 1 млн рублей, деньги были им перечислены в соответствии с условиями договоров.

«Однако фактически трудовую деятельность в участковой больнице врачи не осуществляли, на момент проверки уволились по собственному желанию, полученные субсидии не были возвращены в бюджет», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По результатам рассмотрения материалов проверки на врачей завели уголовные дела по ч. 3 ст.159.2 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).