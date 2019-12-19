МТС обеспечила связью четвертого поколения 400 тыс. жителей Адыгеи

В 2019 году МТС в рамках соглашения с администрацией Республики Адыгея обеспечила сетью 4G свыше 30 поселков, станиц и аулов региона

Общее число населенных пунктов, охваченных новой сетью, достигло 80. В них проживает порядка 400 тыс. жителей республики, сообщили 18 декабря в пресс-службе оператора.

Работы этого года были сконцентрированы преимущественно на средних и небольших поселках Адыгеи, так как города и районные центры республики давно имеют доступ к 4G МТС. В 2019-м МТС впервые обеспечила связью и мобильным интернетом порядка 10 малых населенных пунктов с населением от 150 до 1000 жителей. В их числе — Победа, Гончарка, Пшизов, Хамышки, Шунтук, Игнатьевский, Хатажукай. Здесь впервые появилась не только устойчивая телефонная связь, но интернет в двух диапазонах — 3G/4G.

В большинстве из 30 населенных пунктов, где МТС построила базовые станции в 2019 году, были проблемы с доступом в интернет. С установкой станций связи непосредственно в этих поселках и аулах быстрый интернет стал доступен всем жителям.