МТС обеспечила связью четвертого поколения 400 тыс. жителей Адыгеи
В 2019 году МТС в рамках соглашения с администрацией Республики Адыгея обеспечила сетью 4G свыше 30 поселков, станиц и аулов региона
Общее число населенных пунктов, охваченных новой сетью, достигло 80. В них проживает порядка 400 тыс. жителей республики, сообщили 18 декабря в пресс-службе оператора.
Работы этого года были сконцентрированы преимущественно на средних и небольших поселках Адыгеи, так как города и районные центры республики давно имеют доступ к 4G МТС. В 2019-м МТС впервые обеспечила связью и мобильным интернетом порядка 10 малых населенных пунктов с населением от 150 до 1000 жителей. В их числе — Победа, Гончарка, Пшизов, Хамышки, Шунтук, Игнатьевский, Хатажукай. Здесь впервые появилась не только устойчивая телефонная связь, но интернет в двух диапазонах — 3G/4G.
В большинстве из 30 населенных пунктов, где МТС построила базовые станции в 2019 году, были проблемы с доступом в интернет. С установкой станций связи непосредственно в этих поселках и аулах быстрый интернет стал доступен всем жителям.
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В 2020 году МТС продолжит цифровизацию территорий Адыгеи, в том числе и удаленных. С усилением туристической активности региона МТС запланировала постройку новых базовых станций для увеличения пропускной способности сети и роста скорости интернета. Это произойдет в туристически активных районах Даховской, Каменномостского, Тульского, пригородах Майкопа.
«Мы давно не руководствуемся градацией "город-село". Для нас важно понять, где есть реальная потребность в услугах связи и прийти туда. Для этого мы собираем собственную статистику по поведению, активности и привычкам абонентов на каждой территории, анализируем покрытие всех операторов связи и доступность сервисов для местных жителей. Адыгея не самый простой регион с точки зрения географии и ландшафта, но мы в каждом случае находим решение, как дать людям связь и интернет вне зависимости от того, где они живут. И важно учитывать мощный потенциал региона как центра горного туризма, который ежегодно привлекает все больше отдыхающих из разных регионов России», — отметил директор МТС в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Ласкавый.
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