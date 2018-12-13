Главу Динского района заподозрили в получении взятки — «Ъ»

Главу Динского района Сергея Пономарева подозревают в получении взятки от застройщика

По данным источника в правоохранительных органах, ФСБ зафиксировала факт получения взятки в несколько миллионов рублей от компании-застройщика, которая возводит соцобъект. Следствие полагает, что Пономарев за деньги обещал застройщику ускорить получение бюджетных денег в рамках контракта.

Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

В приемной главы Динского района «Коммерсанту» рассказали, что Пономарев в отпуске.