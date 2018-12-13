Главу Динского района заподозрили в получении взятки — «Ъ»
Главу Динского района Сергея Пономарева подозревают в получении взятки от застройщика
По данным источника в правоохранительных органах, ФСБ зафиксировала факт получения взятки в несколько миллионов рублей от компании-застройщика, которая возводит соцобъект. Следствие полагает, что Пономарев за деньги обещал застройщику ускорить получение бюджетных денег в рамках контракта.
Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 290 УК РФ (Получение взятки).
В приемной главы Динского района «Коммерсанту» рассказали, что Пономарев в отпуске.
Как сообщали Юга.ру, Сергей Пономарев возглавил Динской район в декабре 2017 года. До этого он руководил ГУП «Кубанские продукты».
Предыдущий глава Динского района Сергей Жиленко сложил полномочия в сентябре 2017 года в связи с избранием в Законодательное собрание Краснодарского края.
Годом ранее на Жиленко завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В мае 2017 года чиновник заявил в интервью газете «РВС», что дело против него закрыли.
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