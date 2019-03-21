Экс-мэр Кореновска Пергун утвержден в должности главы Динского района

Депутаты Динского района Кубани на заседании 21 марта избрали главой муниципального образования Евгения Пергуна

Помимо него на пост главы района претендовал его бывший заместитель Роман Громов. Пергун ранее был мэром Кореновска, а Громов — его заместителем. Сейчас последний занимает пост замдиректора административно-технического управления в администрации Динского района.

Кто такой Евгений Пергун

Родился в 1982 году в Кореновске, в 2004 году окончил Кубанский государственный технический университете по специальности «инженер», в 2013 году — Кубанский социально-экономический университет по специальности «юриспруденция».

С 2005 по 2011 годы был депутатом городского совета Кореновска, в 2011 году занял должность замглавы города по вопросам строительства, архитектуры, благоустройства и ЖКХ, а в 2012 году стал мэром. До этого работал на предприятии ЗАО «Райпищекомбинат», менеджером в ООО «Юг-Меридиан» и юрисконсультом в ООО «Престиж» в станице Динской.

Евгений Пергун является одним из победителей краевого конкурса «Лидеры Кубани», организованного краевой администрацией для выявления перспективных менеджеров.