В Адыгее женщина убила сожителя из-за постоянного насилия и унижений

Следователи выяснили, что женщина была в состоянии аффекта, которое возникло из-за того, что она находилась в длительной психотравмирующей ситуации — мужчина систематически применял к ней насилие и унижал ее, не уделял внимания ребенку и заводил новые знакомства с женщинами.

Инцидент произошел днем 5 ноября в съемной квартире, где молодые люди проживали вместе со своим маленьким ребенком. С ходе ссоры, переросшей в драку, 25-летняя женщина ударила мужчину ножом, он скончался.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 107 УК РФ (Убийство, совершенное в состоянии аффекта). Его направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СКР по Адыгее.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы, либо до двух лет исправительных работ, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет.

Как писали Юга.ру, сейчас в России разрабатывают законопроект о домашнем насилии. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 УК РФ (Побои), но два года назад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Она утверждала, что возможность уголовного наказания за избиение родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».