Под Анапой молодой водитель перевернулся на машине

На трассе под Анапой 17 декабря произошло ДТП, в котором пострадал парень

Авария случилась около 10:00 на трассе Андреева гора — Варениковская — Анапа. По предварительным данным, 19-летний парень со стажем вождения около года за рулем автомобиля Honda Fit превысил скорость, потерял управление и съехал с дороги. В результате машина перевернулась.

Молодого человека с травмами доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.