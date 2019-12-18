Под Анапой молодой водитель перевернулся на машине

Краснодарский край

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На трассе под Анапой 17 декабря произошло ДТП, в котором пострадал парень

Авария случилась около 10:00 на трассе Андреева гора — Варениковская — Анапа. По предварительным данным, 19-летний парень со стажем вождения около года за рулем автомобиля Honda Fit превысил скорость, потерял управление и съехал с дороги. В результате машина перевернулась.

Молодого человека с травмами доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 17 декабря в Краснодаре произошла авария с участием служебного автомобиля Росгвардии. В этот же вечер в станице Динской водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре».

Анапа ДТП

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