В центре Краснодара патрульная машина Росгвардии попала в ДТП

ДТП с участием трех машин произошло в 18:50 на пересечении улиц Тургенева и Бабушкина. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo столкнулся с машиной Росгвардии, которая ехала в попутном направлении с включенными сиренами. От удара служебную машину отбросило и она врезалась в Toyota Camry.

Пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщила 18 декабря порталу Юга.ру начальник отдела по взимодействию со СМИ ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Татьяна Скрипко.

Напомним, в этот же вечер в станице Динской водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре».