В центре Краснодара патрульная машина Росгвардии попала в ДТП

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре вечером 17 декабря произошла авария с участием служебного автомобиля Росгвардии

ДТП с участием трех машин произошло в 18:50 на пересечении улиц Тургенева и Бабушкина. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo столкнулся с машиной Росгвардии, которая ехала в попутном направлении с включенными сиренами. От удара служебную машину отбросило и она врезалась в Toyota Camry.

Пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщила 18 декабря порталу Юга.ру начальник отдела по взимодействию со СМИ ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Татьяна Скрипко.

Напомним, в этот же вечер в станице Динской водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре».

ДТП Краснодар Росгвардия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кузнецова призвала вернуть специальность детского психиатра
В России может появиться реестр пластических хирургов
Штрафы за подделку ГОСТа могут вырасти до 800 тыс. рублей
Под Анапой молодой водитель перевернулся на машине
Россиянам хотят запретить курить в коммуналках
Депутат Госдумы хочет провести референдум о возвращении смертной казни

Лента новостей

Статьи

Как делать добро на Новый год — 2020

Помочь другому — сделать подарок себе

Статьи Партнерский

Какие льготы может получить молодой предприниматель?

Господдержка в Краснодарском крае

Мнения Партнерский

Господдержка и малый бизнес — параллельны или перпендикулярны?

Колонка Елены Дышековой

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале