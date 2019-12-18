В центре Краснодара патрульная машина Росгвардии попала в ДТП
В Краснодаре вечером 17 декабря произошла авария с участием служебного автомобиля Росгвардии
ДТП с участием трех машин произошло в 18:50 на пересечении улиц Тургенева и Бабушкина. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo столкнулся с машиной Росгвардии, которая ехала в попутном направлении с включенными сиренами. От удара служебную машину отбросило и она врезалась в Toyota Camry.
Пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщила 18 декабря порталу Юга.ру начальник отдела по взимодействию со СМИ ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Татьяна Скрипко.
Напомним, в этот же вечер в станице Динской водитель сбил 15-летнего подростка на «зебре».
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