На Кубани водитель на «зебре» сбил 15-летнего подростка

Вечером 17 декабря в станице Динской машина сбила ребенка на пешеходном переходе

Авария произошла в 18:00 на улице Железнодорожной. По предварительным данным, 27-летний парень за рулем автомобиля Honda Civic выбрал небезопасную скорость и сбил подростка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего 15-летнего юношу госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка, соообщили 18 декабря порталу Юга.ру в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 16 декабря под Анапой из-за коровы попали в аварию три машины.