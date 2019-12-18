На Кубани водитель на «зебре» сбил 15-летнего подростка
Вечером 17 декабря в станице Динской машина сбила ребенка на пешеходном переходе
Авария произошла в 18:00 на улице Железнодорожной. По предварительным данным, 27-летний парень за рулем автомобиля Honda Civic выбрал небезопасную скорость и сбил подростка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего 15-летнего юношу госпитализировали.
По факту случившегося проводится проверка, соообщили 18 декабря порталу Юга.ру в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, 16 декабря под Анапой из-за коровы попали в аварию три машины.
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