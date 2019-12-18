«Курорт Красная Поляна» запустил продажу дневного ски-пасса по цене прогулочного билета

Стоимость дневного ски-пасса составит 1450 рублей для взрослого и 850 рублей для ребенка. Таким образом, посещая курорт в декабре, гости могут не только в числе первых открыть зимний сезон 2019/2020, но и кататься весь день по цене прогулочного билета. При покупке однодневных ски-пассов в онлайн-магазине «Курорта Красная Поляна» доступна скидка 5%.

До 27 декабря на «Курорте Красная Поляна» действует другое спецпредложение — «Катай всей семьей». При покупке дневных ски-пассов для двоих детей и двоих взрослых гости могут использовать тариф «Семейный» с суммарной ценой за четыре билета 3750 рублей за день. Купить билеты по этому тарифу можно только в кассах курорта на Поляне 540 или на Поляне 960.

Как сообщали Юга.ру, горнолыжный сезон на «Курорте Красная Поляна» стартовал 6 декабря. За первый трехдневный уик-энд его постило более 12 тыс. человек. Помимо трасс для катания в горной долине Цирк-2, на Поляне 2200 открылись высокогорные качели над пропастью в парке аттракционов Gorky Fly и появилась возможность полетать на параплане.