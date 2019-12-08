Сочи, Эльбрус, Архыз. Ростуризм рассказал, какие горные курорты подходят для детей и опытных лыжников

В Ростуризме в начале декабря представили рекомендации, какой отечественный горнолыжный курорт выбрать людям с разным уровнем подготовки

Новичкам в Ростуризме посоветовали курорты, на которых открыты учебные склоны и трассы, — Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Белокуриха в Алтайской крае и Шерегеш в Кемеровской области. Самые сложные в России трассы опытные лыжники и профессионалы могут опробовать на курорте Чегет в Кабардино-Балкарии. Также эксперты отметили курорты в Мурманской и Сахалинской областях.

В Ростуризме рассказали, на каких российских курортах оборудованы учебные трассы для детей, детские горнолыжные школы и где есть прокат детского инвентаря. Так, для семейного отдыха подойдут горнолыжные курорты Сочи, Архыз в Карачаево-Черкесии и Манжерок на Алтае и другие курорты, где есть зеленые и синие трассы, сообщил RT со ссылкой на Ростуризм. В ведомстве рекомендовали туристам детьми брать в поездку свидетельство о рождении или другой документ, в котором указан возраст ребенка, так как многие курорты предоставляют детям до 12 лет скидки на ски-пассы и снаряжение.