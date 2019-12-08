Сочи, Эльбрус, Архыз. Ростуризм рассказал, какие горные курорты подходят для детей и опытных лыжников
В Ростуризме в начале декабря представили рекомендации, какой отечественный горнолыжный курорт выбрать людям с разным уровнем подготовки
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Новичкам в Ростуризме посоветовали курорты, на которых открыты учебные склоны и трассы, — Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Белокуриха в Алтайской крае и Шерегеш в Кемеровской области.
Самые сложные в России трассы опытные лыжники и профессионалы могут опробовать на курорте Чегет в Кабардино-Балкарии. Также эксперты отметили курорты в Мурманской и Сахалинской областях.
В Ростуризме рассказали, на каких российских курортах оборудованы учебные трассы для детей, детские горнолыжные школы и где есть прокат детского инвентаря. Так, для семейного отдыха подойдут горнолыжные курорты Сочи, Архыз в Карачаево-Черкесии и Манжерок на Алтае и другие курорты, где есть зеленые и синие трассы, сообщил RT со ссылкой на Ростуризм.
В ведомстве рекомендовали туристам детьми брать в поездку свидетельство о рождении или другой документ, в котором указан возраст ребенка, так как многие курорты предоставляют детям до 12 лет скидки на ски-пассы и снаряжение.
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Ранее Юга.ру рассказывали, что в Красной Поляне несколько лет работает программа терапевтического спорта «Лыжи мечты»для людей с разными особенностями здоровья и развития, в том числе с ДЦП, аутизмом, нарушениями зрения и слуха, а также с синдромом Дауна.
Зимний горнолыжный сезон-2019/2020 на «Курорте Красная Поляна» стартовал 6 декабря, «Роза Хутор» откроет сезон 13 декабря. В этом году н всех горных курортах Сочи будет работать единый ски-пасс.
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