Горнолыжный сезон на «Курорте Красная Поляна» откроют 6 декабря

Катания в зимнем сезоне-2019/2020 начнутся в горной долине Цирк-2 на высоте более 2 тыс. 50 метров над уровнем моря. Для райдеров-профессионалов к открытию построят несколько фигур сноупарка. Уникальная климатическая зона цирка, в которой последнюю неделю шли снегопады, по традиции снова позволит «Красной Поляне» первой среди других горных курортов Сочи открыть горнолыжный сезон.

14 декабря на курорте состоится первое зимнее мероприятие сезона — «Fun Contest Первый снег». Праздник также организуют в горной долине Цирк-2, в программе запланировали развлечения и спортивные соревнования для лыжников и сноубордистов. Так, на территории сноупарка спортсмены смогут принять участие в фан-кроссе, а мастера трюков на перилах — в джиббинг-контесте. Кроме того, там пройдут показательные выступления профессиональных райдеров и массовый заезд лучших инструкторов курорта. Детей будут развлекать аниматоры-снеговики, а катание гостей весь день будут сопровождать диджей-сеты на площади перед баром «Пухляк».

Вечером 14 декабря на Поляне 540 на концертно-развлекательной площадке WOW ARENA курорта состоится международный турнир по смешанным единоборствам Krepost Fighting Championship. В рамках бойцовского вечера состоится 12 поединков с участием ведущих российских и зарубежных бойцов, а в главном бое за звание чемпиона сразятся российский боец Магомед Юнисилау и бразилец Маркос Родригез. В рамках турнира также пройдет бой между представительницами женского MMA Викторией Скляровой (Россия) и Лилией Казак (Беларусь), рассказали 2 декабря в пресс-службе Красной Поляны.

Приобрести ски-пассы можно на официальном сайте курорта, узнать подробности можно по телефону 8-800-550-20-20.