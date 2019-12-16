Экс-руководитель Краснодарской краевой Санэпидемстанции получил 8 лет за взятку. Дело слушали с 2012 года
Ленинский районный суд Краснодара 16 декабря вынес приговор по делу руководителя ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Владимира Пархоменко
Согласно материалам дела, в декабре 2011 года Пархоменко потребовал от руководителя одного из структурных подразделений взятку в сумме 1,2 млн рублей за общее покровительство и продвижение по службе. Также он пообещал содействовать в заключении Санэпидемстанцией контрактов с учреждениями дополнительного образования, принадлежащими этому подчиненному.
Врача задержали с поличным при получении денег. На него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получении взятки в особо крупном размере).
Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности сроком на два года, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Пархоменко не признал вину, заявив в суде, что стал жертвой оговора со стороны ряда заинтересованных лиц.
Процесс над бывшим главврачом краевой СЭС стал одним из рекордсменов по продолжительности — дело слушалось с 2012 года и несколько раз возвращалось из суда на доследование, передает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре руководителя Центра медицины катастроф Людмилу Бештоеву обвиняют в хищении из бюджета более 3 млн рублей. На нее завели уголовное дело, сама женщина вину отрицает, называет дело сфабрикованным. Во время оглашения приговора она упала в обморок.
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