«Локомотив-Кубань» покинул Еврокубок, уступив «Тофашу»

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» в напряженной борьбе не смогли обыграть турецкий «Тофаш» в матче Еврокубка

Встреча, прошедшая 17 декабря в Бурсе, завершилась со счетом 92:90. Краснодарцы вели после первой четверти (26:28), но уже в следующем отрезке игры хозяева повели в счете (48:43). В третьей четверти «железнодорожники» сократили отставание до минимума (63:62), но в последнем отрезке игры так и не смогли выйти вперед.

Самым результативным игроком в составе «Тофаш» стал Самуэль Мехиа, набравший 21 очко. У «Локо» 18 очков набросал Джонни O’Брайант.

Таким образом, «Локомотив-Кубань» потерял шансы на выход в следующий этап Еврокубка и покинул турнир.