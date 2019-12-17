«Локомотив-Кубань» покинул Еврокубок, уступив «Тофашу»
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» в напряженной борьбе не смогли обыграть турецкий «Тофаш» в матче Еврокубка
Встреча, прошедшая 17 декабря в Бурсе, завершилась со счетом 92:90. Краснодарцы вели после первой четверти (26:28), но уже в следующем отрезке игры хозяева повели в счете (48:43). В третьей четверти «железнодорожники» сократили отставание до минимума (63:62), но в последнем отрезке игры так и не смогли выйти вперед.
Самым результативным игроком в составе «Тофаш» стал Самуэль Мехиа, набравший 21 очко. У «Локо» 18 очков набросал Джонни O’Брайант.
Таким образом, «Локомотив-Кубань» потерял шансы на выход в следующий этап Еврокубка и покинул турнир.
Напомним, 8 декабря у клуба появился новый наставник — на пост главного тренера вернулся Евгений Пашутин. Он возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2012 по 2014 год. Назначение Пашутина стало пятой сменой наставника краснодарского клуба за год.
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