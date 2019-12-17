На рейсах экономкласса авиакомпании «Россия» начнут выдавать горячее питание

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Пассажиры авиакомпании «Россия», летящие любым рейсом экономкласса из Санкт-Петербурга, получат горячие сэндвичи на борту

Горячие бутерброды предложат в рамках программы по улучшению качества обслуживания. Их начнут выдавать пассажирам рейсов длительностью от 2,5 до 4 часов. Сэндвичи будут состоять из хрустящих хлебцев, зелени, ветчины, маринованного огурца, двух видов сыра и свежего омлета. На обратном рейсе пассажиры получат другой вариант бутерброда — с «фитнес-булочкой», сыром, ветчиной и кремом из оливок. В меню авиакомпании есть четыре рецепта, которые она будет менять раз в полтора месяца.

Читайте также:

В пресс-службе «России» 17 декабря сообщили, что компания стала первым авиаперевозчиком, который предоставит пассажирам экономкласса горячую закуску вместо холодной. При этом питание при перелете продолжительностью более 4 часов останется таким же, как и раньше, — комплексный обед с десертом. Состав такого набора меняют на протяжении всего года. Каждое меню при этом разрабатывают отдельно, учитывая гастрономические предпочтения пассажиров. Повара уделят особое внимание сочетаемости ингредиентов и сохранению высокого качества блюд, отметили представители авиаперевозчика.

Изменения в питании стали частью программы по улучшению сервиса. Также самолеты компании оснастили серверами SIFES, благодаря которым пассажиры смогут пользоваться WI-FI на борту. Кроме того, для подростков разработали дорожные наборы, учитывающие их возраст, а для пассажиров бизнес-класса ввели обновленные наборы для нахождения на борту.

Как писали Юга.ру, в 2018 году авиакомпания «Россия» обновила линейку брендированного фарфора, столовых приборов и стеклянной посуды.

Авиация Еда Кулинария Продукты питания

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Россия заняла 81-е место в рейтинге гендерного равенства по итогам 2019 года
В Сочи поймали мужчину за кражу 22 аккумуляторов с электросамокатов из проката
В Кавказском заповеднике рассказали, почему сони впадают в спячку «на ходу»
Минздрав собирается урегулировать порядок выдачи электронных больничных
Космонавт Падалка: главная проблема человечества — не изменение климата, а конфликты между людьми
Под Новороссийском произошло ДТП с автобусом

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале