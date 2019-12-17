На рейсах экономкласса авиакомпании «Россия» начнут выдавать горячее питание

Горячие бутерброды предложат в рамках программы по улучшению качества обслуживания. Их начнут выдавать пассажирам рейсов длительностью от 2,5 до 4 часов. Сэндвичи будут состоять из хрустящих хлебцев, зелени, ветчины, маринованного огурца, двух видов сыра и свежего омлета. На обратном рейсе пассажиры получат другой вариант бутерброда — с «фитнес-булочкой», сыром, ветчиной и кремом из оливок. В меню авиакомпании есть четыре рецепта, которые она будет менять раз в полтора месяца.

В пресс-службе «России» 17 декабря сообщили, что компания стала первым авиаперевозчиком, который предоставит пассажирам экономкласса горячую закуску вместо холодной. При этом питание при перелете продолжительностью более 4 часов останется таким же, как и раньше, — комплексный обед с десертом. Состав такого набора меняют на протяжении всего года. Каждое меню при этом разрабатывают отдельно, учитывая гастрономические предпочтения пассажиров. Повара уделят особое внимание сочетаемости ингредиентов и сохранению высокого качества блюд, отметили представители авиаперевозчика.

Изменения в питании стали частью программы по улучшению сервиса. Также самолеты компании оснастили серверами SIFES, благодаря которым пассажиры смогут пользоваться WI-FI на борту. Кроме того, для подростков разработали дорожные наборы, учитывающие их возраст, а для пассажиров бизнес-класса ввели обновленные наборы для нахождения на борту.

Как писали Юга.ру, в 2018 году авиакомпания «Россия» обновила линейку брендированного фарфора, столовых приборов и стеклянной посуды.