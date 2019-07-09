Авиакомпанию «Россия» наградили за прогресс в сервисе

На авиационном форуме в Красноярске авиакомпании «Россия» в июле вручили Евразийскую премию в номинации «Лучший прогресс в сервисе»

Авиакомпания «Россия» стала победителем в категории «Лучший прогресс в сервисе»: жюри отметило достижения компании в улучшении обслуживания пассажиров в 2018 году.

В Красноярском крае с 7 по 9 июля проходил форум NETWORK Eurasian Route Development Forum, посвященный развитию пассажирских маршрутов. На нем вручили Евразийские премии за достижения в авиационном маркетинге и сервисе.

В прошлом году «Россия» расширила свою маршрутную сеть, а также обновила меню питания на борту, внедрила новые дорожные наборы в бизнесклассе и наборы для маленьких пассажиров с технологией дополненной реальности. Последние удостоились британской отраслевой награды TravelPlus Airline Amenity Bag Awards.

По итогам 2018 года компания Brand Finance признала «Россию» одним из 50 наиболее ценных брендов страны.

Высокую оценку также получила бортовая система мультимедиа-развлечений. В прошлом году «Россия» представила систему Wi-Fi на борту своих авиалайнеров. Ее также представили на форуме в Красноярске.

Оргкомитет NETWORK Eurasian Route Development Forum проводил опрос среди участников мероприятия, по итогам которого авиакомпанию «Россия» с большим отрывом признали лучшей авиакомпанией в Евразии.