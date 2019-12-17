В Славянске-на-Кубани произошел крупный пожар возле аптечного склада

Краснодарский край

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В Славянске-на-Кубани вечером 16 декабря произошел пожар рядом с аптечным складом

Заявка о возгорании на улице Полковой поступила спасателям в 20:16. Огонь на площади 80 кв. метров полностью потушили в 21:00. Пожарные установили, что горела хозпостройка, которая находится рядом с аптечным складом. На сам склад огонь не распространился. На месте пожара работали 10 человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в тот же день произошел крупный пожар на хлебозаводе на улице Кожевенной в Краснодаре. Огонь потушили через два часа.

МЧС Пожары Славянский район

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