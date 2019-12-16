В Краснодаре потушили крупный пожар на хлебозаводе
16 декабря в Краснодаре на хлебозаводе № 6 потушили пожар площадью 200 кв. метров
Смотрите фоторепортаж:
Кровля хлебозавода на улице Кожевенной загорелась в 12:47. На месте ЧП создали штаб пожаротушения, с огнем боролись 39 человек и 12 спецмашин. Из здания эвакуировали весь персонал. За час пламя охватило площадь 200 кв. метров.
В 14:54 в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что огонь полностью потушен. Погибших и пострадавших нет. Хлеб также не пострадал, добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в 2017 году на улице Кожевенной неподалеку от хлебозавода произошел крупный пожар на старом заводе. Юга.ру публиковали фоторепортаж с места происшествия.
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