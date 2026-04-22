В Краснодаре пройдет перформанс-концерт, в котором сценарием станут рассказы зрителей
Краснодарский плейбек-театр «Перекидывает мост» анонсировал на 25 апреля перформанс-концерт. Он пройдет совместно с инди-рок-группой «Шаламова и Прямой эфир».
Коллектив будет играть и петь, а гости смогут рассказать свои истории как отклик на музыку. После рассказов зрителей актеры-импровизаторы, не договариваясь между собой, сыграют их на сцене.
Мероприятие состоится 25 апреля в 19:00 на улице Коммунаров, 268Д. Стоимость билета — 1400 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
«Перекидывает мост» — это театр импровизации, где актеры играют на сцене реальные истории зрителей в форме художественной импровизации. В театре нет подготовленного сценария, и каждое выступление уникально и неповторимо.
