В Краснодаре пройдет перформанс-концерт, в котором сценарием станут рассказы зрителей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншоты фото из соцсетей плейбек-театра «Перекидывает мост»
    © Скриншоты фото из соцсетей плейбек-театра «Перекидывает мост»

В Краснодаре актеры-импровизаторы вместе с музыкантами проведут перформанс-концерт (18+)

Краснодарский плейбек-театр «Перекидывает мост» анонсировал на 25 апреля перформанс-концерт. Он пройдет совместно с инди-рок-группой «Шаламова и Прямой эфир».

Коллектив будет играть и петь, а гости смогут рассказать свои истории как отклик на музыку. После рассказов зрителей актеры-импровизаторы, не договариваясь между собой, сыграют их на сцене.

Мероприятие состоится 25 апреля в 19:00 на улице Коммунаров, 268Д. Стоимость билета — 1400 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

«Перекидывает мост» — это театр импровизации, где актеры играют на сцене реальные истории зрителей в форме художественной импровизации. В театре нет подготовленного сценария, и каждое выступление уникально и неповторимо.

Как писали Юга.ру, 30 апреля в Краснодаре в Международный день джаза выступит оркестр Ильи Филиппова с приглашенными вокалистами.

Афиша Город Концерты Краснодар Музыка отдых События Театры

Новости

В Краснодаре пройдет перформанс-концерт, в котором сценарием станут рассказы зрителей
Лента новостей

Вчера, 15:50
«Кажется, вы используете VPN»
Сегодня, 09:30
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
Реклама на сайте