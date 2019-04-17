В Сочи осудили застройщика, который похитил у дольщиков со всей России более 280 млн рублей

В Сочи застройщика признали виновным в хищении 280 млн рублей у 191 человека со всей России

Суд установил, что 41-летний местный житель заключал договоры с людьми, которым предлагал вложить деньги в строительство многоквартирных домов в Центральном районе на переулке Плеханова, ПЖСК «Ласточка», улице Полтавская, улице Волжской, 59 и 3, улице Вишневой, садовом товариществе «Здоровье — 4».

После этого мужчина без необходимых документов начал самовольно строить дома. С 2012 по 2017 год он размещал информацию о продаже квартир в интернете, предлагая людям вкладывать деньги. От его действий пострадали жители Краснодарского, Ставропольского краев, Московской, Иркутской, Самарской, Кемеровской областей, Южно-Сахалинска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани, Москвы и других городов. Ущерб для каждого из них составил от 650 тыс. рублей до 8,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Застройщика признали виновным в 191 преступлении по ч. 3, 4, ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч.3, 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.