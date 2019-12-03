Суд после апелляции ужесточил наказание лжезастройщику из Сочи, увеличив срок заключения почти вдвое

Краснодарский краевой суд усилил наказание лжезастройщику из Сочи после рассмотрения уголовного дела по апелляционному представлению

Из материалов дела следует, что в 2016-2017 годах трое мужчин, не имея документов на строительство, заключали договоры целевого займа и брали деньги с дольщиков. Они продавали квартиры в домах, которые не планировалось возводить.

Общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим дольщикам, составила 46 млн рублей. От преступных действий предпринимателей пострадали жители Краснодарского края и других регионов.

Центральный районный суд Сочи признал предпринимателей виновными в совершении 25 преступлений по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), а также в 20 эпизодах покушения на мошенничество.

Двух лжезастройщиков приговорили к лишению свободы на срок 9,5 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Третий участник преступной группы получил пять лет в колонии-поселении, но обратился в Краснодарский краевой суд для обжалования приговора.

В итоге апелляционная инстанция усилила ему наказание до 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в силу, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Сочи лжезастройщика приговорили к 10 годам лишения свободы.