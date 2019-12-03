Суд после апелляции ужесточил наказание лжезастройщику из Сочи, увеличив срок заключения почти вдвое

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд усилил наказание лжезастройщику из Сочи после рассмотрения уголовного дела по апелляционному представлению

Из материалов дела следует, что в 2016-2017 годах трое мужчин, не имея документов на строительство, заключали договоры целевого займа и брали деньги с дольщиков. Они продавали квартиры в домах, которые не планировалось возводить.

Общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим дольщикам, составила 46 млн рублей. От преступных действий предпринимателей пострадали жители Краснодарского края и других регионов.

Центральный районный суд Сочи признал предпринимателей виновными в совершении 25 преступлений по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), а также в 20 эпизодах покушения на мошенничество.

Двух лжезастройщиков приговорили к лишению свободы на срок 9,5 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Третий участник преступной группы получил пять лет в колонии-поселении, но обратился в Краснодарский краевой суд для обжалования приговора.  

В итоге апелляционная инстанция усилила ему наказание до 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в силу, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Сочи лжезастройщика приговорили к 10 годам лишения свободы.

Мошенничество Обманутые дольщики Сочи Строительство Суд

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