В горах Сочи художники превратили тоннель в аквариум

Краснодарский край

Распечатать

Краснодарские художники из команды STENACLUB изобразили гигантский аквариум в тоннеле для райдеров на одном из курортов в горах Сочи

Необычный арт-объект появился на высоте 1600 метров на курорте «Роза Хутор». На стенах тоннеля изображены подводные обитатели: дельфины, медузы, рыбы и другие, а по потолку тоннеля плывет кит. 

Читайте также:

«Рисунок сопровождают звуки моря. Стены тоннеля украшают дельфины, медузы, стаи барабулек, морской котик, а так же гигантский кит, расположившийся на потолке сооружения», — рассказали художники на своей странице в инстаграм. 

На создание изображения ушло 10 дней.

Как писали Юга.ру, в декабре в Сочи возле детской площадки появилось граффити с призывом следовать за мечтой. 

View this post on Instagram

Подводный мир появился в горах @rosakhutor ! Краснодарские художники из команды STENACLUB создали арт-объект на отметке 1600м, разрисовав ещё один тоннель на трассах курорта. Рисунок сопровождают звуки моря. Стены тоннеля украшают дельфины, медузы, стаи барабулек, морской котик, а так же гигантский кит, расположившийся на потолке сооружения. На создание рисунка ушло 10 дней. #stenaclub #streetart #urbanart #rosakhutor #стритарт #nationalgeographic #snowboarding #sprayart #mountains #artfido

A post shared by ООО "ЮЖНЫЙ МУРАЛ" (@stenaclub) on

Искусство Курорты и туризм Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Адыгея направила детям Донбасса гуманитарный груз с новогодними подарками 
Экс-руководитель Краснодарской краевой Санэпидемстанции получил 8 лет за взятку. Дело слушали с 2012 года
На Кремлевскую елку впервые отправятся дети со всех муниципалитетов Кубани
В горах Сочи художники превратили тоннель в аквариум
В Ингушетии 31 декабря объявили выходным для госслужащих
Главную новогоднюю елку Адыгеи откроют 20 декабря на праздничной ярмарке

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале