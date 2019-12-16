В горах Сочи художники превратили тоннель в аквариум
Краснодарские художники из команды STENACLUB изобразили гигантский аквариум в тоннеле для райдеров на одном из курортов в горах Сочи
Необычный арт-объект появился на высоте 1600 метров на курорте «Роза Хутор». На стенах тоннеля изображены подводные обитатели: дельфины, медузы, рыбы и другие, а по потолку тоннеля плывет кит.
«Рисунок сопровождают звуки моря. Стены тоннеля украшают дельфины, медузы, стаи барабулек, морской котик, а так же гигантский кит, расположившийся на потолке сооружения», — рассказали художники на своей странице в инстаграм.
На создание изображения ушло 10 дней.
Как писали Юга.ру, в декабре в Сочи возле детской площадки появилось граффити с призывом следовать за мечтой.
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Подводный мир появился в горах @rosakhutor ! Краснодарские художники из команды STENACLUB создали арт-объект на отметке 1600м, разрисовав ещё один тоннель на трассах курорта. Рисунок сопровождают звуки моря. Стены тоннеля украшают дельфины, медузы, стаи барабулек, морской котик, а так же гигантский кит, расположившийся на потолке сооружения. На создание рисунка ушло 10 дней. #stenaclub #streetart #urbanart #rosakhutor #стритарт #nationalgeographic #snowboarding #sprayart #mountains #artfido
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