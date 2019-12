В горах Сочи художники превратили тоннель в аквариум

View this post on Instagram

Подводный мир появился в горах @rosakhutor ! Краснодарские художники из команды STENACLUB создали арт-объект на отметке 1600м, разрисовав ещё один тоннель на трассах курорта. Рисунок сопровождают звуки моря. Стены тоннеля украшают дельфины, медузы, стаи барабулек, морской котик, а так же гигантский кит, расположившийся на потолке сооружения. На создание рисунка ушло 10 дней. #stenaclub #streetart #urbanart #rosakhutor #стритарт #nationalgeographic #snowboarding #sprayart #mountains #artfido