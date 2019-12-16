В горах Сочи художники превратили тоннель в аквариум

Краснодарские художники из команды STENACLUB изобразили гигантский аквариум в тоннеле для райдеров на одном из курортов в горах Сочи

Необычный арт-объект появился на высоте 1600 метров на курорте «Роза Хутор». На стенах тоннеля изображены подводные обитатели: дельфины, медузы, рыбы и другие, а по потолку тоннеля плывет кит.

«Рисунок сопровождают звуки моря. Стены тоннеля украшают дельфины, медузы, стаи барабулек, морской котик, а так же гигантский кит, расположившийся на потолке сооружения», — рассказали художники на своей странице в инстаграм.

На создание изображения ушло 10 дней.

Как писали Юга.ру, в декабре в Сочи возле детской площадки появилось граффити с призывом следовать за мечтой.