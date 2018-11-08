В тоннеле в горах Сочи открыли один из самых больших арт-объектов на Юге России

В горах Сочи на территории курорта «Роза Хутор» краснодарские художники разрисовали тоннель

На протяжении двух недель художники краснодарского творческого стрит-арт клуба Stenaclub занимались созданием граффити в тоннеле, через который проходит канатная дорога «Волчья скала» возле трассы Тритон на высоте 1350 метров над уровнем моря.

На создание арт-объекта площадью 900 кв. метров ушло 1,3 тыс. баллонов краски. На ребристых стенах тоннеля изобразили животных, которые обитают в Сочинском нацпарке: сова, олень, волки, лисица, тур и медведи. По ходу движения на пейзаже сменяются сезоны — от зимы к весне и из лета в осень. 7 ноября в инстаграме Stenaclub представили итоги работы.