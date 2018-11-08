В тоннеле в горах Сочи открыли один из самых больших арт-объектов на Юге России

Краснодарский край

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В горах Сочи на территории курорта «Роза Хутор» краснодарские художники разрисовали тоннель

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На протяжении двух недель художники краснодарского творческого стрит-арт клуба Stenaclub занимались созданием граффити в тоннеле, через который проходит канатная дорога «Волчья скала» возле трассы Тритон на высоте 1350 метров над уровнем моря.

На создание арт-объекта площадью 900 кв. метров ушло 1,3 тыс. баллонов краски. На ребристых стенах тоннеля изобразили животных, которые обитают в Сочинском нацпарке: сова, олень, волки, лисица, тур и медведи. По ходу движения на пейзаже сменяются сезоны — от зимы к весне и из лета в осень. 7 ноября в инстаграме Stenaclub представили итоги работы.

© Фото из аккаунта www.instagram.com/stenaclub
© Фото из аккаунта www.instagram.com/stenaclub
© Фото из аккаунта www.instagram.com/stenaclub
© Фото из аккаунта www.instagram.com/stenaclub

«Перед художниками стояла важная задача при создании рисунка учесть, что горнолыжники проезжают тоннель на скорости и проводят в нем всего пару секунд. Они не должны останавливаться, чтобы сделать красивые кадры на фоне стен, поэтому эти граффити лучше смотрятся в движении — желающим запечатлеть тоннель нужно будет воспользоваться экшн-камерой», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

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На сегодняшний день это один из самых больших арт-объектов на Юге России, отметили в Stenaclub.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре на территории тематического парка аттракционов «Сочи Парк» на стене площадью 225 кв. метров появилось граффити со сказочными персонажами.

Граффити Искусство Курорты и туризм Роза Хутор Сочи стрит-арт Художники
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