В тоннеле в горах Сочи открыли один из самых больших арт-объектов на Юге России
В горах Сочи на территории курорта «Роза Хутор» краснодарские художники разрисовали тоннель
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На протяжении двух недель художники краснодарского творческого стрит-арт клуба Stenaclub занимались созданием граффити в тоннеле, через который проходит канатная дорога «Волчья скала» возле трассы Тритон на высоте 1350 метров над уровнем моря.
На создание арт-объекта площадью 900 кв. метров ушло 1,3 тыс. баллонов краски. На ребристых стенах тоннеля изобразили животных, которые обитают в Сочинском нацпарке: сова, олень, волки, лисица, тур и медведи. По ходу движения на пейзаже сменяются сезоны — от зимы к весне и из лета в осень. 7 ноября в инстаграме Stenaclub представили итоги работы.
«Перед художниками стояла важная задача при создании рисунка учесть, что горнолыжники проезжают тоннель на скорости и проводят в нем всего пару секунд. Они не должны останавливаться, чтобы сделать красивые кадры на фоне стен, поэтому эти граффити лучше смотрятся в движении — желающим запечатлеть тоннель нужно будет воспользоваться экшн-камерой», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
На сегодняшний день это один из самых больших арт-объектов на Юге России, отметили в Stenaclub.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре на территории тематического парка аттракционов «Сочи Парк» на стене площадью 225 кв. метров появилось граффити со сказочными персонажами.
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