Минпросвещения: ученикам 25% российских школ запретили пользоваться телефонами во время уроков
Четверть российских школ в 2019 году выполнили рекомендации Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения РФ и ограничили использование телефонов во время занятий
В июле 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила к новому учебному году запретить детям брать в школу мобильные телефоны. Против запрета мобильных телефонов на уроках сразу выступил департамент образования Москвы, писал в августе ТАСС. Как объяснил замглавы столичного ведомства Александр Молотков, не следует запрещать то, что становится неотъемлемой частью жизни.
Однако к концу года инициативу запрета телефонов поддержала четверть школ в разных регионах страны. Об этом 14 декабря рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
«10 тыс. 628 школ выполнили наши рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — сообщила министр.
По ее словам, в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области рекомендации выполняют 100% школ, в Камчатском крае — 37,5%, в Магаданской области — 53,3%, Пермском крае — 58,8%, республике Марий Эл — 63,8%, Удмуртии — 60,9%, Кемеровской области — 67,3%, Курганской области — 50,9%, в Свердловской области — 65,3%. Москва еще не перешла полностью на новую систему, отметила Васильева.
Министр просвещения добавила, что рекомендации касаются не только школьников, но и педагогов. По данным опроса, проведенного Министерством просвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования, 75% респондентов считают, что учителя также должны ограничить использование телефонов во время уроков, писал Znak.
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