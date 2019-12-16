Минпросвещения: ученикам 25% российских школ запретили пользоваться телефонами во время уроков

Четверть российских школ в 2019 году выполнили рекомендации Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения РФ и ограничили использование телефонов во время занятий

В июле 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила к новому учебному году запретить детям брать в школу мобильные телефоны. Против запрета мобильных телефонов на уроках сразу выступил департамент образования Москвы, писал в августе ТАСС. Как объяснил замглавы столичного ведомства Александр Молотков, не следует запрещать то, что становится неотъемлемой частью жизни.

Однако к концу года инициативу запрета телефонов поддержала четверть школ в разных регионах страны. Об этом 14 декабря рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

«10 тыс. 628 школ выполнили наши рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — сообщила министр.