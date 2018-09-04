В России предложили запретить детям приносить в школу гаджеты дороже 5 тыс. рублей

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил запретить детям приносить в школу дорогие смартфоны

По его словам, дорогие мобильные телефоны, часы и планшеты подчеркивают социальное расслоение в обществе. Дети из малообеспеченных семей могут чувствовать себя ущемленными, потому что их родители не имеют возможности купить ребенку гаджет за 10-20 тыс. рублей.

«Стоимость гаджетов современных школьников не должна превышать 5 тыс. рублей. Этот пункт нужно внести в регламент школы — равенство учащихся в этой сфере пойдет им только на пользу», — цитирует РИА «Новости» письмо Чернышова.

Депутат отметил, что детям следует соревноваться в человеческих качествах, например, эрудиции, сообразительности, чувстве юмора. По его мнению, чтобы быть на связи с родителями, школьникам достаточно иметь простой кнопочный телефон.

Письмо с инициативой Чернышов направил министру просвещения России Ольге Васильевой. По данным издания, она поддержала идею запрета смартфонов в школе.

Согласно опросу ВЦИОМ, средние расходы на одного школьника в 2018 году достигли 21 тыс. 135 рублей.

Как сообщали Юга.ру, в августе Роскомнадзор подготовил рекомендации, в которых указал, что школьный рюкзак не должен весить больше килограмма.