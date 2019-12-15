Хабиб посетил академию и стадион ФК «Краснодар»
Российский боец Хабиб Нурмагомедов 13 декабря побывал в академии и на стадионе «Краснодар»
Российский боец смешанных единоборств и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой приехал в академию, на стадион и в фаншоп ФК «Краснодар». Во время встречи спортивный директор Академии Максим Савостин и старший тренер основной команды «быков» Мурад Мусаев провели ему экскурсию, рассказали в пресс-службе клуба.
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Напомним, в начале ноября футболист Магомед-Шапи Сулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем». В декабре боец приехал в краевую столицу и провел платную встречу с фанатами, чтобы собрать средства больным детям.
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