Хабиб проведет в Краснодаре платную встречу с фанатами, чтобы собрать средства больным детям

13 декабря в Краснодаре состоится турнир Gorilla FC (GFC), Нурмагомедов станет почетным гостем состязаний.

В своем инстаграме он сообщил, что собирается провести платную встречу с болельщиками, а собранные средства направить на лечение тяжело больных детей, пишет RT.

«В преддверии турнира, после церемонии взвешивания, я проведу встречу с болельщиками в формате "вопрос — ответ" в КТЗ "Чемпион". Билет на встречу будет стоить тысячу рублей. Все средства от продажи билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются», — написал Нурмагомедов.