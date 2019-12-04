Хабиб проведет в Краснодаре платную встречу с фанатами, чтобы собрать средства больным детям
Дагестанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проведет благотворительную встречу с фанатами
13 декабря в Краснодаре состоится турнир Gorilla FC (GFC), Нурмагомедов станет почетным гостем состязаний.
В своем инстаграме он сообщил, что собирается провести платную встречу с болельщиками, а собранные средства направить на лечение тяжело больных детей, пишет RT.
«В преддверии турнира, после церемонии взвешивания, я проведу встречу с болельщиками в формате "вопрос — ответ" в КТЗ "Чемпион". Билет на встречу будет стоить тысячу рублей. Все средства от продажи билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются», — написал Нурмагомедов.
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