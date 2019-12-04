Хабиб проведет в Краснодаре платную встречу с фанатами, чтобы собрать средства больным детям

Краснодарский край

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Дагестанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проведет благотворительную встречу с фанатами

13 декабря в Краснодаре состоится турнир Gorilla FC (GFC), Нурмагомедов станет почетным гостем состязаний.

В своем инстаграме он сообщил, что собирается провести платную встречу с болельщиками, а собранные средства направить на лечение тяжело больных детей, пишет RT.

«В преддверии турнира, после церемонии взвешивания, я проведу встречу с болельщиками в формате "вопрос — ответ" в КТЗ "Чемпион". Билет на встречу будет стоить тысячу рублей. Все средства от продажи билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются», — написал Нурмагомедов.

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Билеты будут в продаже на сайте kassir.ru.

Как сообщали Юга.ру, свой следующий поединок Хабиб проведет 18 апреля в Нью-Йорке. Соперником станет американец Тони Фергюсон.

Благотворительность Единоборства Краснодар Хабиб Нурмагомедов

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