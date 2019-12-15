В Краснодаре прочистили более 40 км ливневки
В Краснодаре к 15 декабря от ила и грязи расчистили 1 тыс. 840 дождевых колодцев
Работы провели по 239 адресам, расчистив 40,7 км коллекторов. Руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун рассказал, что специалисты продолжают работать и ездят по заявкам жителей, прочищая забитые сети и дождевые колодцы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Всего с 7 по 12 декабря рабочие прочистили канализацию по:
- улице 1-го Мая, 71 — 40-летия Победы;
- улице Минской (Каляева — проспект Чекистов);
- улице проспект Чекистов (Минская — 70-летия Октября);
- улице им. 40-летия Победы, 56;
- улице 1-го Мая, 71/3;
- улице Промышленной, 21/8;
- улице Ставропольской (Селезнева — Старокубанская и 2-я Пятилетка — Таманская);
- улице Ростовское шоссе (Грабина — Ягодина);
- улице Алтайской, 2;
- улице Таманской, 159/2;
- улице Выгонной, 20;
- улице Янтарной;
- улице им. Селезнева, 4/10;
- улице им. Репина (Циолковского — Полевой).
Читайте также:
Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в июне. В составе — шесть единиц спецтехники и четыре бригады специалистов.
Всего в этом году планируется расчистить около 80 км ливневки, в течение полутора-двух лет привести в порядок всю сеть ливневой канализации краевого центра.
Читайте также
Статьи Партнерский«Строители могут запороть даже хороший проект»
Интервью c руководителем архитектурного бюро «Шумливый и партнеры»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.