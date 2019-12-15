В Краснодаре прочистили более 40 км ливневки

В Краснодаре к 15 декабря от ила и грязи расчистили 1 тыс. 840 дождевых колодцев

Работы провели по 239 адресам, расчистив 40,7 км коллекторов. Руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун рассказал, что специалисты продолжают работать и ездят по заявкам жителей, прочищая забитые сети и дождевые колодцы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего с 7 по 12 декабря рабочие прочистили канализацию по: