В Краснодаре прочистили более 40 км ливневки

Краснодарский край

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В Краснодаре к 15 декабря от ила и грязи расчистили 1 тыс. 840 дождевых колодцев

Работы провели по 239 адресам, расчистив 40,7 км коллекторов. Руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун рассказал, что специалисты продолжают работать и ездят по заявкам жителей, прочищая забитые сети и дождевые колодцы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

Всего с 7 по 12 декабря рабочие прочистили канализацию по:

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  • улице 1-го Мая, 71 — 40-летия Победы;
  • улице Минской (Каляева — проспект Чекистов);
  • улице проспект Чекистов (Минская — 70-летия Октября);
  • улице им. 40-летия Победы, 56;
  • улице 1-го Мая, 71/3;
  • улице Промышленной, 21/8;
  • улице Ставропольской (Селезнева — Старокубанская и 2-я Пятилетка — Таманская);
  • улице Ростовское шоссе (Грабина — Ягодина);
  • улице Алтайской, 2;
  • улице Таманской, 159/2;
  • улице Выгонной, 20;
  • улице Янтарной;
  • улице им. Селезнева, 4/10;
  • улице им. Репина (Циолковского — Полевой).

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Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в июне. В составе — шесть единиц спецтехники и четыре бригады специалистов.

Всего в этом году планируется расчистить около 80 км ливневки, в течение полутора-двух лет привести в порядок всю сеть ливневой канализации краевого центра.

ЖКХ Краснодар

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