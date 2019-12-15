Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Сочи

С вечера 15 декабря по вечер 16 декабря в горах выше 1,5 тыс. метров сохранится слабая лавинная опасность. Спасатели предупредили жителей и гостей курорта и рекомендовали принять все меры предосторожности. По возможности лучше отказаться от выхода в горы. В случае происшествий звонить по номеру 112, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на курорте 15 декабря облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до 17 °С. В ночь на 16 декабря возможен небольшой дождь, а температура опустится до 13 °С. В понедельник в Сочи днем столбики термометров покажут 10-12 °С, ночью — до 8 °С.