Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Сочи
В горах Сочи 15 и 16 декабря сохранится лавиноопасность
С вечера 15 декабря по вечер 16 декабря в горах выше 1,5 тыс. метров сохранится слабая лавинная опасность. Спасатели предупредили жителей и гостей курорта и рекомендовали принять все меры предосторожности. По возможности лучше отказаться от выхода в горы. В случае происшествий звонить по номеру 112, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», на курорте 15 декабря облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до 17 °С. В ночь на 16 декабря возможен небольшой дождь, а температура опустится до 13 °С. В понедельник в Сочи днем столбики термометров покажут 10-12 °С, ночью — до 8 °С.
Как писали Юга.ру, на Кубани и в Адыгее курорты уже начали открывать зимний сезон. На плато Лагонаки и на Эльбрусе он стартовал в начале декабря, на курорте «Роза Хутор» в горах Красной Поляны — 13 декабря.
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