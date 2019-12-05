На плато Лагонаки в Адыгее готовятся к горнолыжному сезону

Адыгея

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В ближайшее время на плато Лагонаки в Адыгее откроется горнолыжный сезон, спасатели уже дежурят там круглосуточно

Сейчас снежный покров в районе Лагонаки достиг 15 сантиметров. В горах Адыгеи выше 2,5 тыс. метров прогнозируется лавиноопасность. Поэтому всех отдыхающих призывают соблюдать правила безопасности: выбирать безопасные склоны, не допускать столкновений с другими саночниками и лыжниками.

Спасатели Адыгеи круглосуточно несут дежурство в районе плато и готовы к обеспечению безопасности туристов во время отдыха в горах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Наибольшее число туристов ожидается в выходные дни и в течение новогодних праздников.  

Как писали Юга.ру, первый снег в горах республики выпал еще в конце сентября. А в предгорьях Адыгеи — в 20-х числах ноября.

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