На плато Лагонаки в Адыгее готовятся к горнолыжному сезону

В ближайшее время на плато Лагонаки в Адыгее откроется горнолыжный сезон, спасатели уже дежурят там круглосуточно

Сейчас снежный покров в районе Лагонаки достиг 15 сантиметров. В горах Адыгеи выше 2,5 тыс. метров прогнозируется лавиноопасность. Поэтому всех отдыхающих призывают соблюдать правила безопасности: выбирать безопасные склоны, не допускать столкновений с другими саночниками и лыжниками.

Спасатели Адыгеи круглосуточно несут дежурство в районе плато и готовы к обеспечению безопасности туристов во время отдыха в горах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Наибольшее число туристов ожидается в выходные дни и в течение новогодних праздников.