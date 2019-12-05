На Эльбрусе открылся сезон катания

Погодные условия позволили с 5 декабря открыть для катания пока одну трассу — «Гара-Баши» — «Мир», самую верхнюю на курорте и самую высокую в Европе зону катания. Ее протяженность — 1100 метров, максимальная ширина — 80 метров, перепад высот — 300 метров. Трассы «Мир» — «Крегозор» и «Кругозор» — «Азау» пока закрыты для спусков.

Открытие 50-го горнолыжного сезона было запланировано на 30 ноября, но не состоялось из-за погодных условий — количество снежного покрова было недостаточным.

До открытия всех трасс стоимость ски-пасса составляет 1400 рублей для взрослых и 700 рублей для детей от 6 до 13 лет, сообщили в администрации курорта.

Дату торжественного открытия зимнего сезона 2019/2020 объявят дополнительно.

Как писали Юга.ру, обычно зимний сезон на курорте открывается в ноябре и длится до лета.