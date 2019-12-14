«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в последнем в году домашнем матче

Встреча, прошедшая 14 декабря в «Баскет-Холле», завершилась со счетом 83:75.

Эта игра стала последней домашней для «Локо» в этом году. Впереди краснодарцам предстоят встречи в гостях у «Химок» (23 декабря) и «Зелены Гуры» (28 декабря). Перед этим, 17 декабря, «Локо» сыграет в Турции с «Тофашем» в матче Еврокубка.

Напомним, 8 декабря у клуба появился новый наставник — на пост главного тренера вернулся Евгений Пашутин. Он возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2012 по 2014 год. Назначение Пашутина стало пятой сменой наставника краснодарского клуба за год.