Назван самый популярный музыкальный клип десятилетия. И это не Gangnam Style

Первую строчку рейтинга, опубликованного Forbes, занял клип на песню Despacito пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси при участии рэпера Daddy Yankee. Он набра более 6,5 млрд просмотров, при этом опубликован был только в январе 2017 году.

На второй строчке — британский музыкант Эд Ширан и клип на его хит Shape of You (4,5 млрд просмотров, январь 2017 года), третье место досталось рэперу Уизу Халифу с видео See You Again (4,3 млрд просмотров, апрель 2015).