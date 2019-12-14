Назван самый популярный музыкальный клип десятилетия. И это не Gangnam Style

YouTube выпустил топ-10 самых популярных клипов десятилетия — по числу просмотров с 2010 по конец 2019 года

На второй строчке — британский музыкант Эд Ширан и клип на его хит Shape of You (4,5 млрд просмотров, январь 2017 года), третье место досталось рэперу Уизу Халифу с видео See You Again (4,3 млрд просмотров, апрель 2015).

Первую строчку рейтинга, опубликованного Forbes, занял клип на песню Despacito пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси при участии рэпера Daddy Yankee. Он набра более 6,5 млрд просмотров, при этом опубликован был только в январе 2017 году.

Четвертым по просмотрам стал клипы на песню Uptown Funk британского исполнителя Марка Ронсона и американца Бруно Марса (3,7 млрд просмотров). Южнокорейский певец Пак Чэ Сана (PSY) и его Gangnam Style, который в свое время бил рекорды по количеству и скорости набираемых просмотров, занял пятую строчку (3,4 млрд просмотров).

Также в десятку вошли Sorry канадского музыканта Джастина Бибера, Sugar американской поп-рок-группы Maroon 5, Roar американской артистки Кэти Перри, Counting Stars коллектива OneRepublic. Замыкает топ-10 еще одна композиция Эда Ширана — Thinking Out Loud (2,8 млрд просмотров).

Как писали Юга.ру, в начале декабря YouTube назвал ролики, больше всего полюбившиеся русскоязычным пользователям. Традиционно в топе оказались юмористические видео: пародия Сыендука на мультсериал «Фиксики», стендапы Павла Воли и других резидентов Comedy Club. Также это выпуски телешоу (выпуск «Вечернего Урганта» с певицей Билли Айлиш) и документальные фильмы журналиста Юрия Дудя.

А подборку самых популярных российских музыкальных видео возглавил Артур Пирожков с песней «Зацепила». Он же и на втором месте с песней «Алкоголичка».