Чинилы, Беслан и «Фиксики». YouTube составил рейтинг самых популярных видео 2019 года

Видеоплатформа YouTube 6 декабря опубликовала итоги 2019 года, перечислив ролики, больше всего полюбившиеся русскоязычным пользователям

«Традиционно большой популярностью в России пользуются юмористические видео: пародия Сыендука на мультсериал "Фиксики", стендапы Павла Воли и других резидентов Comedy Club», — рассказала менеджер по связям с общественностью Google Россия Светлана Анурова в официальном блоге компании.

Анурова отметила, что в каждым годом становится все тоньше грань ТВ- и YouTube-шоу. Так, выпуск ТВ-программы «Вечерний Ургант» с певицей Билли Айлиш вошел в тройку лучших видео года, а сам ведущий Иван Ургант часто приглашает на шоу популярных видеоблогеров.

Среди русских пользователей в этом году также были популярны документальные фильмы. Видео журналиста Юрия Дудя «Беслан. Помни» и «Колыма — родина нашего страха» посмотрели миллионы пользователей.

«Сообщество YouTube готово конструктивно обсуждать даже самые сложные и противоречивые вопросы», — резюмировала Анурова.

В 2019 году самыми популярными среди русских пользователей стали видео:

YouTube также составил подборку самых популярных российских музыкальных видео. Лидером по просмотрам стал Артур Пирожков — сразу два его ролика возглавили рейтинг. Также в топ вошли такие артисты как Face, Тима Белорусских, Егор Крид, а также группы «Ленинград» и LITTLE BIG.

ТОП-10 российских музыкальных видео:

Артур Пирожков — Зацепила; Артур Пирожков — Алкоголичка; Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс; Егор Крид — Сердцеедка; RASA — Пчеловод; Тима Белорусских — Витаминка; Little Big — I'm Ok; Ленинград — Кабриолет; Little Big — Skibidi (Romantic Edition) FACE — Юморист (Original Motion Picture Soundtrack)

Как писали Юга.ру, в начале декабря «Яндекс.Музыка» опубликовал итоги 2019 года и назвала самые популярные песни среди жителей России. Юга.ру выяснили, сильно ли различаются музыкальные вкусы кубанцев и жителей других регионов России.