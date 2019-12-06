Чинилы, Беслан и «Фиксики». YouTube составил рейтинг самых популярных видео 2019 года
Видеоплатформа YouTube 6 декабря опубликовала итоги 2019 года, перечислив ролики, больше всего полюбившиеся русскоязычным пользователям
«Традиционно большой популярностью в России пользуются юмористические видео: пародия Сыендука на мультсериал "Фиксики", стендапы Павла Воли и других резидентов Comedy Club», — рассказала менеджер по связям с общественностью Google Россия Светлана Анурова в официальном блоге компании.
Анурова отметила, что в каждым годом становится все тоньше грань ТВ- и YouTube-шоу. Так, выпуск ТВ-программы «Вечерний Ургант» с певицей Билли Айлиш вошел в тройку лучших видео года, а сам ведущий Иван Ургант часто приглашает на шоу популярных видеоблогеров.
Среди русских пользователей в этом году также были популярны документальные фильмы. Видео журналиста Юрия Дудя «Беслан. Помни» и «Колыма — родина нашего страха» посмотрели миллионы пользователей.
«Сообщество YouTube готово конструктивно обсуждать даже самые сложные и противоречивые вопросы», — резюмировала Анурова.
В 2019 году самыми популярными среди русских пользователей стали видео:
- «Чинилы и Большой секрет»;
- «Беслан. Помни» / Beslan. Remember (english & español subs);
- Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. «Вечерний Ургант». 09.09.2019;
- Павел Воля — Про настоящих женщин;
- «Фиксики» — новые серии — «Маскарад» (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп);
- Карибидис, Скороход, Батрутдинов — Неожиданная развязка (Comedy Club);
- Пельмень vs Руки-Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица;
- [BadComedian] — Т-34;
- Что если 24 часа пролежать в напитках? Кола, фанта, спрайт, молоко, тархун и томатный сок.
YouTube также составил подборку самых популярных российских музыкальных видео. Лидером по просмотрам стал Артур Пирожков — сразу два его ролика возглавили рейтинг. Также в топ вошли такие артисты как Face, Тима Белорусских, Егор Крид, а также группы «Ленинград» и LITTLE BIG.
ТОП-10 российских музыкальных видео:
- Артур Пирожков — Зацепила;
- Артур Пирожков — Алкоголичка;
- Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс;
- Егор Крид — Сердцеедка;
- RASA — Пчеловод;
- Тима Белорусских — Витаминка;
- Little Big — I'm Ok;
- Ленинград — Кабриолет;
- Little Big — Skibidi (Romantic Edition)
- FACE — Юморист (Original Motion Picture Soundtrack)
Как писали Юга.ру, в начале декабря «Яндекс.Музыка» опубликовал итоги 2019 года и назвала самые популярные песни среди жителей России. Юга.ру выяснили, сильно ли различаются музыкальные вкусы кубанцев и жителей других регионов России.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак устроен интернет вещей?
Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.