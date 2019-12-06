Чинилы, Беслан и «Фиксики». YouTube составил рейтинг самых популярных видео 2019 года

Краснодарский край, Вся Россия

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Видеоплатформа YouTube 6 декабря опубликовала итоги 2019 года, перечислив ролики, больше всего полюбившиеся русскоязычным пользователям

«Традиционно большой популярностью в России пользуются юмористические видео: пародия Сыендука на мультсериал "Фиксики", стендапы Павла Воли и других резидентов Comedy Club», — рассказала менеджер по связям с общественностью Google Россия Светлана Анурова в официальном блоге компании.

Анурова отметила, что в каждым годом становится все тоньше грань ТВ- и YouTube-шоу. Так, выпуск ТВ-программы «Вечерний Ургант» с певицей Билли Айлиш вошел в тройку лучших видео года, а сам ведущий Иван Ургант часто приглашает на шоу популярных видеоблогеров.

Среди русских пользователей в этом году также были популярны документальные фильмы. Видео журналиста Юрия Дудя «Беслан. Помни» и «Колыма — родина нашего страха» посмотрели миллионы пользователей.

«Сообщество YouTube готово конструктивно обсуждать даже самые сложные и противоречивые вопросы», — резюмировала Анурова.

В 2019 году самыми популярными среди русских пользователей стали видео:

  1. «Чинилы и Большой секрет»;
  2. «Беслан. Помни» / Beslan. Remember (english & español subs);
  3. Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. «Вечерний Ургант». 09.09.2019;
  4. Павел Воля — Про настоящих женщин;
  5. «Фиксики» — новые серии — «Маскарад» (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп);
  6. Карибидис, Скороход, Батрутдинов — Неожиданная развязка (Comedy Club);
  7. Пельмень vs Руки-Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица;
  8. [BadComedian] — Т-34;
  9. Что если 24 часа пролежать в напитках? Кола, фанта, спрайт, молоко, тархун и томатный сок.

YouTube также составил подборку самых популярных российских музыкальных видео. Лидером по просмотрам стал Артур Пирожков — сразу два его ролика возглавили рейтинг. Также в топ вошли такие артисты как Face, Тима Белорусских, Егор Крид, а также группы «Ленинград» и LITTLE BIG.

ТОП-10 российских музыкальных видео:

  1. Артур Пирожков — Зацепила;
  2. Артур Пирожков — Алкоголичка;
  3. Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс;
  4. Егор Крид — Сердцеедка;
  5. RASA — Пчеловод;
  6. Тима Белорусских — Витаминка;
  7. Little Big — I'm Ok;
  8. Ленинград — Кабриолет;
  9. Little Big — Skibidi (Romantic Edition)
  10. FACE — Юморист (Original Motion Picture Soundtrack)

Как писали Юга.ру, в начале декабря «Яндекс.Музыка» опубликовал итоги 2019 года и назвала самые популярные песни среди жителей России. Юга.ру выяснили, сильно ли различаются музыкальные вкусы кубанцев и жителей других регионов России.

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