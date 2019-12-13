На крейсере «Адмирал Кузнецов» потушили пожар

Краснодарский край, Вся Россия

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Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» потушили 13 декабря около 8 утра

«Пожар потушен в районе восьми утра в пятницу. В настоящее время на борту корабля работает комиссия по установлению причин пожара и его последствий с участием вице-президента Объединенной судостроительной корпорации Владимира Королева», — рассказал РИА «Новости» глава ОСК Алексей Рахманов.

По словам Рахманова, он получает доклады с места происшествия каждый час.

На ликвидацию ЧП ушли почти сутки. Пожар начался 12 декабря в 10:16 во время сварочных работ в трюме первого энергоблока из-за возгорания силовых кабелей. Площадь пожара составила 600 кв м.

По факту пожара возбудили уголовное дело по ст. 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

В пресс-службе Северного флота сообщили, что в ходе ликвидации очага задымления погиб один из военнослужащих флота. Он с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей. Еще 12 человек пострадали.

 

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