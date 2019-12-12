В Мурманске загорелся крейсер «Адмирал Кузнецов». СМИ пишут о шести пострадавших

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находился на ремонте в доке Мурманска, 12 декабря произошел пожар

Пожар начался в 10:16 во время сварочных работ в трюме первого энергоблока из-за возгорания силовых кабелей, написало РИА «Новости». Площадь пожара составила 600 кв м.

«В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполняющие работы на борту корабля, эвакуированы», — сообщила пресс-служба Центра судоремонта «Звездочка».

Федеральные СМИ пишут о шести пострадавших, однако в сообщении пресс-службы Центра говорится, что «на текущий момент сведений о пострадавших нет».

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео пожара.

Как рассказала министр по информационной политике Мурманской области, на место происшествия выехал губернатор Андрей Чибис.