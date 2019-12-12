Один военный погиб при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Жертвой пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске стал один военнослужащий

Пожар на крейсере, который находился на ремонте в доке произошел 12 декабря во время сварочных работ в трюме первого энергоблока из-за возгорания силовых кабелей. Площадь пожара составила 600 кв метров.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что в ходе ликвидации очага задымления погиб один из военнослужащих флота. Он с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей. Еще 12 человек пострадали.

По предварительным данным, причиной возгорания на крейсере стала искра от сварочного аппарата, упавшая в трюм с остатками мазута, пишет RT.

По факту пожара возбудили уголовное дело по ст. 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).