Один военный погиб при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Жертвой пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске стал один военнослужащий
Пожар на крейсере, который находился на ремонте в доке произошел 12 декабря во время сварочных работ в трюме первого энергоблока из-за возгорания силовых кабелей. Площадь пожара составила 600 кв метров.
В пресс-службе Северного флота сообщили, что в ходе ликвидации очага задымления погиб один из военнослужащих флота. Он с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей. Еще 12 человек пострадали.
По предварительным данным, причиной возгорания на крейсере стала искра от сварочного аппарата, упавшая в трюм с остатками мазута, пишет RT.
По факту пожара возбудили уголовное дело по ст. 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
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