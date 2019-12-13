Назван топ-10 популярных в России подарков на Новый год
Эксперты выяснили, что получат россияне в новогоднюю ночь
Аналитики консалтинговой компании Deloitte опубликовали топ-10 популярных в России подарков, написал 12 декабря сайт РБК со ссылкой на компанию.
Первое место в рейтинге заняли конфеты, косметика и парфюмерия. Такие подарки получат 46% жителей России, утверждают аналитики. Еще 30% россиян подарят деньги, а 22% — подарочные сертификаты. В топ-10 также вошли: еда и напитки (18%), книги (17%), гаджеты для тренировок (16%), билеты на музыкальные или театральные шоу (14%), абонементы на массаж и СПА-процедуры (14%). Закрывают десятку лидеров смартфоны. Их получит 13% граждан.
Лучшие подарки детям на Новый год:
Также в сообщении компании говорится, что в этом году в России впервые за пять лет расходы на подарки превысили расходы на праздничный стол. В среднем россияне планируют выделить из семейного бюджета 19,3 тыс. рублей на презенты к Новому году.
Как писали Юга.ру, аналитики компании Nielsen рассказали в начале декабря, что россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тыс. рублей.
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