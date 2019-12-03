Исследование: россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тыс. рублей
Эксперты сообщили, что жители России планируют купить на Новый год овощи, фрукты, сыр, мясо и рыбу, а из напитков отдадут предпочтение шампанскому и сокам
Аналитики компании Nielsen опросили более тысячи человек в формате онлайн-интервью, а также провели беседы с покупателями в магазинах и при сопроводительных покупках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование.
Выяснилось, что на новогоднее застолье россияне готовы потратить в среднем 10 тыс. рублей. Готовить ужин самостоятельно планируют 85% опрошенных.
Для праздничного стола 93% респондентов будут покупать овощи и фрукты, 89% купят сыр, 87% также выберут свежее мясо, рыбу и птицу. Из алкоголя россияне отдадут предпочтение шампанскому и игристым винам (84%), вино выбрали 59% участников опроса, а водку лишь 40%. Среди безалкогольных напитков лидируют фруктовые соки (их купят 77% респондентов) и газированные напитки — они появятся у половины опрошенных.
Компания отмечает, что спрос на товары начинает расти за неделю до Нового года, а пик продаж приходится на 24-28 декабря.
Как писали Юга.ру, Ростуризм в конце ноября назвал самые популярные направления отдыха россиян на новогодние каникулы, а в пресс-службе Деда Мороза рассказали, что российские дети просят на Новый год.
Читайте также
Артур Каратай о том, как «Краснодар» потерял очки
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.