Исследование: россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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Эксперты сообщили, что жители России планируют купить на Новый год овощи, фрукты, сыр, мясо и рыбу, а из напитков отдадут предпочтение шампанскому и сокам

Аналитики компании Nielsen опросили более тысячи человек в формате онлайн-интервью, а также провели беседы с покупателями в магазинах и при сопроводительных покупках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование.

Выяснилось, что на новогоднее застолье россияне готовы потратить в среднем 10 тыс. рублей. Готовить ужин самостоятельно планируют 85% опрошенных.

Для праздничного стола 93% респондентов будут покупать овощи и фрукты, 89% купят сыр, 87% также выберут свежее мясо, рыбу и птицу. Из алкоголя россияне отдадут предпочтение шампанскому и игристым винам (84%), вино выбрали 59% участников опроса, а водку лишь 40%. Среди безалкогольных напитков лидируют фруктовые соки (их купят 77% респондентов) и газированные напитки — они появятся у половины опрошенных.

Компания отмечает, что спрос на товары начинает расти за неделю до Нового года, а пик продаж приходится на 24-28 декабря.

Как писали Юга.ру, Ростуризм в конце ноября назвал самые популярные направления отдыха россиян на новогодние каникулы, а в пресс-службе Деда Мороза рассказали, что российские дети просят на Новый год.

Еда Новый год Опросы Праздники

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