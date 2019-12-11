Лучшие подарки детям на Новый год. Выбор россиян

Портал «Дети Mail.ru» провел опрос, чтобы узнать, что мечтают найти под елкой дети в новогоднюю ночь и какие подарки им купили родители.

Первое место в рейтинге подарков заняли наборы для творчества и развивающие игры. Такой подарок от Деда Мороза придумал для детей 41% опрошенных родителей. 32% респондентов проголосовали за игрушки, 25% хотят купить гаджеты. Еще 15% россиян в качестве подарков выбрали книги, деньги, одежду, спортивные принадлежности.

По словам опрошенных родителей, 41% детей в России хочет найти под елкой смартфоны и другие электронные гаджеты, 37% детей написали Деду Морозу письмо с просьбой подарить игрушки, 23% хотят получить игровые наборы, написал 11 декабря «360» со ссылкой на ТАСС.

Также специалисты спросили, какую сумму готовы потратить взрослые на подарок ребенку. Выяснилось, что 30% на эти цели планируют выделить 2 тыс. рублей из семейного бюджета, до 5 тыс. рублей готовы потратить 33% респондентов, еще 16% рассчитывают купить подарок в пределах 10 тыс. рублей. Кроме того, 20% родителей отметили, что в 2019 году они потратили на новогодние подарки больше, чем в 2018.

Как писали Юга.ру, в ноябре в пресс-службе Деда Мороза рассказали, что российские дети просят на Новый год. Чаще всего дети просят здоровья и счастья для своих близких, а также смартфоны, куклы и машины.