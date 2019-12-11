Лучшие подарки детям на Новый год. Выбор россиян
Жители России рассказали, что подарят своим детям на Новый год
Портал «Дети Mail.ru» провел опрос, чтобы узнать, что мечтают найти под елкой дети в новогоднюю ночь и какие подарки им купили родители.
Первое место в рейтинге подарков заняли наборы для творчества и развивающие игры. Такой подарок от Деда Мороза придумал для детей 41% опрошенных родителей. 32% респондентов проголосовали за игрушки, 25% хотят купить гаджеты. Еще 15% россиян в качестве подарков выбрали книги, деньги, одежду, спортивные принадлежности.
По словам опрошенных родителей, 41% детей в России хочет найти под елкой смартфоны и другие электронные гаджеты, 37% детей написали Деду Морозу письмо с просьбой подарить игрушки, 23% хотят получить игровые наборы, написал 11 декабря «360» со ссылкой на ТАСС.
Также специалисты спросили, какую сумму готовы потратить взрослые на подарок ребенку. Выяснилось, что 30% на эти цели планируют выделить 2 тыс. рублей из семейного бюджета, до 5 тыс. рублей готовы потратить 33% респондентов, еще 16% рассчитывают купить подарок в пределах 10 тыс. рублей. Кроме того, 20% родителей отметили, что в 2019 году они потратили на новогодние подарки больше, чем в 2018.
Как писали Юга.ру, в ноябре в пресс-службе Деда Мороза рассказали, что российские дети просят на Новый год. Чаще всего дети просят здоровья и счастья для своих близких, а также смартфоны, куклы и машины.
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