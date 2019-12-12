Исследование: 26% россиян боятся увольнения

Четверть жителей России считают, что их могут уволить с нынешнего места работы

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter обсудили с 20,5 тыс. россиян возможную потерю работы для изучения настроений на рынке труда в IV квартале 2019 года, сообщили 12 декабря «Известия».

Выяснилось, что 26% респондентов считают, что их могут уволить. Это на 2% больше, чем в III квартале 2019 года и на 1% больше показателей прошлого года. При этом 33% опрошенных сотрудников не испытывают страха потери работы, 30% считают, что увольнения «скорее всего» не будет, а еще 10% затруднились ответить на вопрос.

Самый большой страх увольнения испытывают сотрудники отраслей безопасности, банков и инвестиций, управления персоналом, транспорта, продаж и закупок, говорится в исследовании.

По словам доцента кафедры менеджмента и предпринимательства РАНХиГС Евгения Ицакова, бояться увольнений не стоит.

«На самом деле это миф, живущий в голове многих людей. Увольнение и наем нового сотрудника — очень дорогостоящие процедуры, поэтому к ним прибегают лишь в крайних случаях», — рассказал Ицаков «Известиям».

Как писали Юга.ру, опрос руководителей и представителей российских компаний показал, что 25% из них планируют увеличить зарплаты сотрудников в 2020 году, также аналитики узнали, как офисные сотрудники будут прощаться с 2019 годом.