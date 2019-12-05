Корпоратива не будет! В России 38% работодателей не хотят проводить новогодние праздники

Сотрудники сервиса «Работа.ру» провели опрос среди 700 руководителей российских компаний, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов, чтобы узнать, планируют ли они организовывать новогодний праздник для сотрудников.

Выяснилось, что 38% работодателей в этом году решили полностью отказаться от проведения корпоративов. 47% из них объяснили свое решение тем, что не видят в праздновании Нового года необходимости, 39% не заложили в бюджете средств на проведение праздника, а 2% просто не успели заняться организацией.

Большинство руководителей, которые все-таки решили провести корпоратив, рассказали, что мероприятие будет проходить не в офисе (77%), оставшиеся 23% решили устроить вечеринку на рабочем месте.

Те, кто будет отмечать праздник с коллегами, в 44% случаев охарактеризовали корпоратив как «отдых от работы», 39% заявили, что такие мероприятия «повышают эффективность совместной работы команды», 15% считают, что это поможет сотрудникам лучше узнать друг друга, а по мнению 2% респондентов корпоратив благотворно сказывается на адаптации новых сотрудников в коллективе.

«Компании стали чаще интересоваться необычными форматами проведения корпоративов, например, с нестандартным вовлечением самих сотрудников в мероприятие. Одни проводят тимбилдинги на природе с прохождением препятствий, другие организовывают для своих коллег спектакли с эффектом полного погружения. Но в большинстве случаев новогодние корпоративы все-таки проходят в традиционном формате проведения праздников», — цитирует RT пресс-службу сервиса «Работа.ру».

Как показали результаты опроса, подавляющее большинство респондентов (85%) планирует подавать на стол алкогольные напитки.

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