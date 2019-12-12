МТС и Huawei провели междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G

Телемост провели на выставке высоких технологий, называющейся «Неделя Российского Интернета — RIW 2019» и проходящей 12-13 декабря в Москве. Участники форума в Центре международной торговли в Москве и их собеседники на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое трехмерное изображение друг друга в прямом эфире.

«Сегодня мы видим будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят нашу повседневность, но и сами породят принципиально новые бизнес-модели и сервисы. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности. Если 4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления и умные вещи», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«Сегодня совместно с МТС мы продемонстрировали голографический звонок по сети 5G. Раньше такое видели только в кино. Для этого Huawei создала инновационную инфраструктуру и предоставила передовые ИТ-решения. Сегодня мы лидеры в 5G: уже более 50 операторов запустили коммерческие сети 5G по всему миру, 35 из них построены Huawei. С приходом 5G все отрасли — медиаиндустрия, медицина, сельское хозяйство, промышленность, спорт — выйдут на новый уровень, и Huawei поддержит РФ на пути ее цифрового развития», — отметил гендиректор Huawei в Евразии Эйден У.

МТС совместно с популярными блогерами соцсети TikTok запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимут серию видео с собственными голограммами и предложат своим подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как технологии изменят повседневность.