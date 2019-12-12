Overwatch, хентай и фемдом. Порносайты подвели итоги 2019 года

Порносайт PornHub в декабре опубликовал статистику поисковых запросов пользователей в 2019 году

В этом году сервис посетили 42 млрд раз, а контента опубликовали продолжительностью в 169 лет. Увеличилось на 15 секунд и среднее время посещения сайта — 10 минут 28 секунд проводят на PornHub увлеченные пользователи. Россияне же посещают сервис всего 8 минут 35 секунд.

По традиции, 11 декабря, аналитики самого популярного сайта для взрослых подвели итоги уходящего года. Результаты пользовательских запросов они представили в виде диаграмм и статистки. Эксперты рассказали, какие порноактрисы пользовались популярностью в 2019 году, сколько времени посетители проводят на сайте, и какие категории порно популярны в разных странах.

Самыми популярными категориями уходящего года эксперты назвали японские ролики, лесбийское порно и любительские видео. В России же топ запросов выглядит иначе. На первом месте хентай, MILF (жанр порнографии, в котором актрисами обычно являются женщины в возрасте от 30 до 50 лет), и ролики про женское доминирование (в этом году они стали популярнее на 812%!).

Самой популярной актрисой в мире стала 23-летняя Лана Роуд (за год видео с ее участие посмотрели свыше 345 млн раз). В России же пользователи отдавали предпочтение талантам таких звезд, как Солазола, Леолулу и Райли Рид.

Среди игровых персонажей самыми популярными стали Принцесса Зельда (видео с ней искали больше 5,5 млн раз) и Лара Крофт (больше 4,5 млн просмотров).

Первое место по поискам среди игр занял шутер Overwatch, на втором месте Fortnite. В рейтинг также вошли игры Pokemon и Minecraft.

По версии Pornhub, поисковыми запросами, которые «определили год», стали: любительское, с инопланетянами, POV (от первого лица), c Белль Дельфин, косплей.

Как уточнил «360», больше всего трафика (51,5%) сервису принесла консоль Playstation, около 35% пользователей заходят на сайт с Xbox, а 9,1% используют PS Vita.

Как писали Юга.ру, согласно опубликованной PornHub статистики за 2018 год, в прошлом году россияне чаще всего смотрели порно с мультяшными девушками с пенисами, категории «куколд» и с участием Саши Грей. А в 2017 году самыми популярными порнозапросами стали порно для женщин, Рик и Морти и спиннер.