Мультяшные девушки с пенисами, куколд и Саша Грей. Какое порно смотрели россияне в 2018 году
Один из самых популярных сайтов мира — PornHub — опубликовал статистику за 2018 год
Всего в 2018 году сайт посещали около 92 млн человек в сутки. Пользователи загрузили 4,79 млн новых порнороликов общей длительностью более миллиона часов.
Самыми популярными категориями оказались видео с лесбиянками, взрослыми актрисами и хентай — жанр японской анимации с порнографическими сценами.
Лидерами по посещениям стали жители США, Великобритании и Индии. Россия оказалась на 19-м месте в списке. В среднем россияне проводят на сайте 7 минут и 46 секунд.
Новичком в топе стран стала Украина, которая поднялась на 11 позиций в рейтинге и заняла 16-е место. Стремительнее всех интерес к порно возрос в Казахстане и Сирии, которые поднялись на 33 и 31 позицию соответственно.
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У россиян самыми популярными запросами в 2018 году стали видео из категории «хентай», порно с русскими и порноролики на тему популярной видеоигры Overwatch.
Что касается предпочтений россиян, которые отличают их от пользователей остального мира, то среди них можно выделить популярный поисковый запрос «футанари» (девушки с пенисами в стиле хентай), занявший четвертое место по популярности. Также в топе поиска у россиян — видео в жанре «куколд», где муж получает удовольствие, глядя на то, как его жена изменяет ему с другими мужчинами.
Самой популярной порноактрисой в России пятый год подряд становится Саша Грей, несмотря на то что она уже не снимается в «фильмах для взрослых». Стоит отметить, что увлечение «куколдом» и Сашей Грей объединяет российских пользователей с украинскими.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2016 года Роскомнадзор заблокировал PornHub, а в апреле 2017 года снял блокировку. В том же, 2017 году PornHub ввел для пользователей из России обязательную проверку возраста через соцсеть «ВКонтакте».
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