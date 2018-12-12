Мультяшные девушки с пенисами, куколд и Саша Грей. Какое порно смотрели россияне в 2018 году

Один из самых популярных сайтов мира — PornHub — опубликовал статистику за 2018 год

Всего в 2018 году сайт посещали около 92 млн человек в сутки. Пользователи загрузили 4,79 млн новых порнороликов общей длительностью более миллиона часов.

Самыми популярными категориями оказались видео с лесбиянками, взрослыми актрисами и хентай — жанр японской анимации с порнографическими сценами. Лидерами по посещениям стали жители США, Великобритании и Индии. Россия оказалась на 19-м месте в списке. В среднем россияне проводят на сайте 7 минут и 46 секунд. Новичком в топе стран стала Украина, которая поднялась на 11 позиций в рейтинге и заняла 16-е место. Стремительнее всех интерес к порно возрос в Казахстане и Сирии, которые поднялись на 33 и 31 позицию соответственно.

У россиян самыми популярными запросами в 2018 году стали видео из категории «хентай», порно с русскими и порноролики на тему популярной видеоигры Overwatch.