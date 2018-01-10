Женщины стали лидерами по просмотру порно в 2017 году

Согласно статистике крупнейших мировых порносайтов PornHub и xHamster, женщины стали больше смотреть порно

В частности, согласно статистике PornHub, «порно для женщин» стало самым популярным запросом на сайте в 2017 году. За ним следует запрос «Рик и Морти», на третьем месте — «спиннер». В среднем, порно для женщин искали на 1,4 тыс. процентов чаще, чем другие видео. Всего сайт в прошлом году посетили 28,5 млрд пользователей. В России больше двух третей посетителей PornHub — мужчины.