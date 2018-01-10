Женщины стали лидерами по просмотру порно в 2017 году
Согласно статистике крупнейших мировых порносайтов PornHub и xHamster, женщины стали больше смотреть порно
В частности, согласно статистике PornHub, «порно для женщин» стало самым популярным запросом на сайте в 2017 году. За ним следует запрос «Рик и Морти», на третьем месте — «спиннер». В среднем, порно для женщин искали на 1,4 тыс. процентов чаще, чем другие видео. Всего сайт в прошлом году посетили 28,5 млрд пользователей. В России больше двух третей посетителей PornHub — мужчины.
В отчете xHamster говорится, что в прошлом году на сайте наблюдалось увеличение среди женщин-зрителей по всему миру на 2,4%. Наибольший рост (23%) зафиксирован в Южной Африке.
Как отмечает xHamster, доля женщин-зрителей на порносайтах постоянно возрастала в течение последних нескольких лет, пишет Mashable.
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