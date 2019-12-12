В больницу Крыма доставили пятерых школьников, потому что один из них отравился жевательным табаком

Крым, Вся Россия

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В Симферополе в больницу 11 декабря доставили пятерых мальчиков, один из которых отравился жевательным табаком

Установлено, что компания мальчиков 11-12 лет употребляла жевательный табак. Одному из них стало плохо: он почувствовал головокружение и слабость. Его доставили в больницу, других детей тоже — для профилактического осмотра. В тот же день несовершеннолетних отпустили домой.

Следственный комитет назначил проверку. Устанавливается, как дети могли приобрести вещество.

В пресс-службе СУ СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что подготовили письма главе республики Сергею Аксенову о том, что необходимо запретить продажу определенного списка веществ и ужесточить ответственность за реализацию алкоголя и табака детям.

Напомним, в начале декабря стало известно, что в Госдуме собираются ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая (разновидности измельченного увлажненного табака). Минздрав поддержал идею запрета любых никотиносодержащих смесей в России.

Дети Здравоохранение Симферополь Табак

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