В Краснодаре загорелся школьный автобус, когда в нем были дети

В краснодарском поселке Лазурном вечером 11 декабря произошло возгорание в школьном автобусе

Заявка о пожаре поступила пожарным в 19:07, после чего на место происшествия направили две пожарных автоцистерны. На месте обнаружилось, что возгорание потушили до приезда пожарных.

«Находящиеся в автобусе пассажиры были эвакуированы и продолжили путь на дополнительно прибывшем автобусе. В свою очередь отмечаем правильность действий сопровождающего при эвакуации», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что передадут руководству школы информацию о мерах соблюдения правил пожарной безопасности.

В начале декабря Юга.ру рассказывали о похожем ЧП: на трассе Краснодар — Ейск на ходу загорелся автобус с пассажирами.