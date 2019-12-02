На Кубани автобус с пассажирами загорелся на ходу

Краснодарский край

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Вечером 2 декабря на трассе Краснодар — Ейск загорелся автобус, в котором ехали пассажиры

Инцидент произошел на 115-м километре трассы, на территории Каневского района. Автобус загорелся около 21 часа прямо на ходу.

«В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры в количестве четырех человек эвакуировались самостоятельно», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате ЧП никто не пострадал. По уточненным данным, горел моторный отсек автобуса. В 21:15 пожар локализован на площади 40 кв. м. В 21:23 пожар ликвидирован.

Причины возгорания выясняются.

Как писали Юга.ру, в середине августа на трассе в районе Геленджика загорелся автобус, перевозивший 19 человек. Во время ЧП никто не пострадал.

Каневской район Общественный транспорт Пожары

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