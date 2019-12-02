На Кубани автобус с пассажирами загорелся на ходу
Вечером 2 декабря на трассе Краснодар — Ейск загорелся автобус, в котором ехали пассажиры
Инцидент произошел на 115-м километре трассы, на территории Каневского района. Автобус загорелся около 21 часа прямо на ходу.
«В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры в количестве четырех человек эвакуировались самостоятельно», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате ЧП никто не пострадал. По уточненным данным, горел моторный отсек автобуса. В 21:15 пожар локализован на площади 40 кв. м. В 21:23 пожар ликвидирован.
Причины возгорания выясняются.
Как писали Юга.ру, в середине августа на трассе в районе Геленджика загорелся автобус, перевозивший 19 человек. Во время ЧП никто не пострадал.
Читайте также
Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.